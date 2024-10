Giancarlo Magalli tira una frecciatina a Fabio Fazio e svela un aneddoto su Simona Ventura (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Intervistato dal settimanale Chi, Giancarlo Magalli ha fatto il Pippo Baudo della situazione e al grido di “l’ho inventato io” ha vantato di aver lanciato in tv le carriere di Fabio Fazio e di Simona Ventura. Della seconda ha un bellissimo ricordo, del primo meh. “Fabio Fazio? Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto. Questo perché nel 1982 un dirigente Rai illuminato, Bruno Voglino, indisse un concorso per trovare volti nuovi per la tv. Si presentarono migliaia di candidati e vennero scelti i tre migliori: Alessandro Cecchi Paone, Piero Chiambretti e Fabio Fazio. Voglino mi disse: “Cecchi Paone vuole fare il giornalista e lo mandiamo alle news, a Chiambretti ci penso io perché è torinese come me, tu occupati di Fazio”. Biccy.it - Giancarlo Magalli tira una frecciatina a Fabio Fazio e svela un aneddoto su Simona Ventura Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Intervistato dal settimanale Chi,ha fatto il Pippo Baudo della situazione e al grido di “l’ho inventato io” ha vantato di aver lanciato in tv le carriere die di. Della seconda ha un bellissimo ricordo, del primo meh. “? Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto. Questo perché nel 1982 un dirigente Rai illuminato, Bruno Voglino, indisse un concorso per trovare volti nuovi per la tv. Si presentarono migliaia di candidati e vennero scelti i tre migliori: Alessandro Cecchi Paone, Piero Chiambretti e. Voglino mi disse: “Cecchi Paone vuole fare il giornalista e lo mandiamo alle news, a Chiambretti ci penso io perché è torinese come me, tu occupati di”.

