Evasione da un istituto penale per minorenni: la fuga di un giovane detenuto e le criticità del sistema

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undi origine straniera è riuscito a evadere dall’Minorile Casal del Marmo durante un permesso temporaneo, ma la sua libertà è durata poco. Arrestato nel quartiere di Garbatella per rapina, questo incidente ha riacceso il dibattito sulle sfide e le problematiche delminorile in Italia. Le dichiarazioni del coordinatore regionale della Fp Cgil Roma e Lazio, Pierluigi Acunzo, mettono in evidenza l’urgenza di interventi mirati per rendere più sicuro il contesto carcerario. Il permesso che ha portato all’Il, giàper reati gravi, ha ottenuto un permesso dal Tribunale per idi Roma per recarsi all’ufficio immigrazione e presentare documentazione utile per ottenere la cittadinanza italiana.