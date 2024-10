Ecco la prima tuta spaziale firmata Prada che andrà sulla Luna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l'annuncio della partnership tra l'azienda aerospaziale Axiom Space e Prada, arrivano le immagini della speciale tuta realizzata per la missione Artemis III della NASA. Unione perfetta tra moda e ingegneria Vanityfair.it - Ecco la prima tuta spaziale firmata Prada che andrà sulla Luna Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l'annuncio della partnership tra l'azienda aeroAxiom Space e, arrivano le immagini della specialerealizzata per la missione Artemis III della NASA. Unione perfetta tra moda e ingegneria

Gli astronauti di Artemis III vestono Prada. Ecco la tuta AxEMU - Il terzo giorno dell’International Astronautical Congress 2024 di Milano parte all’insegna della moda ma spaziale. Il legame tra moda e tecnologia spaziale è forse insolito, ma rappresenta una nuova frontiera nell’innovazione. La conferenza stampa, attesa con grande interesse, ha segnato un momento storico nella collaborazione tra il mondo della moda e quello dello spazio, mostrando la tuta ... (Formiche.net)

Prada svela a Milano la tuta spaziale AxEMU che sarà utilizzata per la missione Nasa Artemis III - La tuta AxEMU, evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della Nasa, è pensata per garantire una maggiore flessibilità, efficienza e sicurezza, e integra strumenti specializzati per l'esplorazione del polo sud lunare. Oggi inizia un'avventura entusiasmante, ci piace affrontare le sfide e tra 30 anni guardando indietro capiremo che abbiamo fatto la scelta giusta''. (Ilgiorno.it)