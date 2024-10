Eccellenza / L’Alma Fano chiede i danni al Comune (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un milione di euro per ‘averla costretta ad emigrare a Fermignano per le gare di campionato e a Cattolica per gli allenamenti” VALLESINA, 16 ottobre 2024 – Il presidente pro tempore delL’Alma Fano Salvatore Guida ha messo il piede sull’acceleratore e dopo aver avuto partita vinta dal giudizio di primo e secondo grado circa il ricorso presentato dalla Jesina che chiedeva l’annullamento dell’iscrizione della sua squadra all’Eccellenza, adesso chiede un milione di euro di risarcimento danni al Comune di Fano. Il motivo: averlo costretto ad emigrare verso Fermignano e Cattolica per le partite di campionato e gli allenamenti giornaliero. Guida poi imputa al Sindaco Serfilippi di non aver potuto fare settore giovanile a Fano per mancanza di strutture perdendo di conseguenza gli sponsor oltre “ad aver dovuto subire il distacco forzato dai propri tifosi e dal territorio fanese”. .com - Eccellenza / L’Alma Fano chiede i danni al Comune Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un milione di euro per ‘averla costretta ad emigrare a Fermignano per le gare di campionato e a Cattolica per gli allenamenti” VALLESINA, 16 ottobre 2024 – Il presidente pro tempore delSalvatore Guida ha messo il piede sull’acceleratore e dopo aver avuto partita vinta dal giudizio di primo e secondo grado circa il ricorso presentato dalla Jesina cheva l’annullamento dell’iscrizione della sua squadra all’, adessoun milione di euro di risarcimentoaldi. Il motivo: averlo costretto ad emigrare verso Fermignano e Cattolica per le partite di campionato e gli allenamenti giornaliero. Guida poi imputa al Sindaco Serfilippi di non aver potuto fare settore giovanile aper mancanza di strutture perdendo di conseguenza gli sponsor oltre “ad aver dovuto subire il distacco forzato dai propri tifosi e dal territorio fanese”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza. Il Montefano insegue il riscatto a Montecchio - "Dobbiamo fare meglio – aggiunge – la fase difensiva, concedere meno spazio dietro la linea difensiva come non abbiamo fatto contro Fabriano Cerreto, e se dovessimo avere il possesso del pallone dovremo gestirlo con maggior serenità. "Noi siamo una squadra in costruzione e possiamo avere momenti estremamente positivi ma anche negativi, ecco dobbiamo essere pronti e abili a gestirli. (Sport.quotidiano.net)

Eccellenza / Coppa Italia : l’Urbania vince a Fermignano - Alma Fano eliminata - Ciarafoni), Diene (11’ s. t. All. t. Sarli). Carnesecchi), Franca, Tamai (39’ s. t. Tridici URBANIA: Stafoggia, Sema, Antoniucci, Dal Compare, Temellini, Paoli (1’ s. In gol Nunez, Franca, Zingaretti e Sarli per la formazione di Lilli che approda ai quarti. Nella ripresa l’Urbania allunga al 15? con Zingaretti e poi al 41? la quarta rete di Sarli. (Vallesina.tv)

Eccellenza / L’Alma Fano cambia : via Aiello panchina a Tridici - Ecco il comunicato della società: “di comune accordo con mister Aiello, si è deciso di interrompere il rapporto di collaborazione al fine di dare un segnale di svolta alla squadra. Viene affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Claudio Tridici, affiancato dall’allenatore in seconda mister Gianfranco Parlato”. (Vallesina.tv)