Dpb interventi per famiglie valgono 15-17 miliardi

Dpb, interventi per famiglie valgono 1,5-1,7 miliardi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le stime del Documento programmatico di bilancio inviato dall'Italia a Bruxelles confermano le previsioni del Piano strutturale di bilancio già annunciato dal Mef: l'attesa per il Pil è di una crescita dell'1% nel 2024, dell'1,2% nel 2025, dell'1,1% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027. Il rapporto debito/Pil a fine 2024 è previsto raggiungere il 135,8 per cento. E' atteso al 136,9% nel 2025, al 137,8% nel 2026 e al 137,5% nel 2027. l valore in termini di spesa per gli interventi previsti in favore della famiglia è pari allo 0,078% del Pil nel 2025. In pratica, circa 1,5-1,7 miliardi. Nelle misure per le famiglie è previsto anche un 'potenziamento dei congedi parentali' e un incremento delle risorse a favore del bonus asilo nido, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo per le non autosufficienze. Quotidiano.net - Dpb, interventi per famiglie valgono 1,5-1,7 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le stime del Documento programmatico di bilancio inviato dall'Italia a Bruxelles confermano le previsioni del Piano strutturale di bilancio già annunciato dal Mef: l'attesa per il Pil è di una crescita dell'1% nel 2024, dell'1,2% nel 2025, dell'1,1% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027. Il rapporto debito/Pil a fine 2024 è previsto raggiungere il 135,8 per cento. E' atteso al 136,9% nel 2025, al 137,8% nel 2026 e al 137,5% nel 2027. l valore in termini di spesa per gliprevisti in favore della famiglia è pari allo 0,078% del Pil nel 2025. In pratica, circa 1,5-1,7. Nelle misure per leè previsto anche un 'potenziamento dei congedi parentali' e un incremento delle risorse a favore del bonus asilo nido, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo per le non autosufficienze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla variazione di bilancio regionale oltre 4 milioni di euro per interventi nel pisano - Lo annuncia oggi, 2 ottobre, il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni. "Si tratta di investimenti significativi - enuncia. . . . E' stata approvata in Consiglio regionale la seconda variazione del bilancio di previsione 2024 - 2026, la quale "stanzia oltre 4 milioni di euro per il territorio pisano". (Pisatoday.it)

Otto milioni di euro di interventi per il post-alluvione a Prato : il bilancio della sindaca Bugetti - – afferma Bugetti – Non accetto che si dica che non abbiamo fatto nulla quando i nostri uffici non si sono fermati neanche un giorno per tornare alla normalità. Da quel giorno a oggi sono state trovate le risorse per mettere in pista una quarantina di interventi tra somme urgenze, ripristini e manutenzione straordinaria. (Corrieretoscano.it)

Otto milioni di euro di interventi per il post-alluvione a Prato : il bilancio della sindaca Bugetti - “Ecco cosa abbiamo fatto dall’alluvione a oggi e tutto a spese nostre, senza alcun aiuto dal governo”. 293. Agli interventi del Comune di Prato si devono aggiungere quelli del Genio civile e quelli del Consorzio di bonifica. Per questo rinnovo l’invito a tutti i partiti e ai parlamentari del territorio a unire le forze e a fare pressioni sul governo affinché ci dia le risorse necessarie per ... (Corrieretoscano.it)