Dieci anni senza Enzo Lauretta: incontro e libro per ripercorrere la sua vita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Dieci anni dalla sua scomparsa il Centro nazionale studi pirandelliani e la Fondazione Orestiadi (Le Fabbriche) ricorderanno Enzo Lauretta ripercorrendo alcune delle tappe più significative della sua vita. L’appuntamento è venerdì 18 ottobre alle 18 presso Le Fabbriche in piazza San Francesco Agrigentonotizie.it - Dieci anni senza Enzo Lauretta: incontro e libro per ripercorrere la sua vita Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adalla sua scomparsa il Centro nazionale studi pirandelliani e la Fondazione Orestiadi (Le Fabbriche) ricorderannoripercorrendo alcune delle tappe più significative della sua. L’appuntamento è venerdì 18 ottobre alle 18 presso Le Fabbriche in piazza San Francesco

