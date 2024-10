Cosenza, neonato muore a pochi giorni dal parto. La denuncia dei genitori: “Dimesso con la febbre” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia si è consumata nel Cosentino, dove un neonato di pochi giorni è deceduto improvvisamente il 15 ottobre. Il piccolo, che si trovava in casa con i genitori a Bocchigliero, un piccolo centro della Sila, ha iniziato a manifestare gravi malesseri, in particolare difficoltà respiratorie, mentre era nella sua culla. I genitori, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno tentato di trasportarlo immediatamente all’ospedale di Cosenza, ma purtroppo il neonato è morto durante il tragitto.Leggi anche: Made in Sud, il comico Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone di casa: salvato dalla polizia La denuncia dei genitori I genitori, affranti dal dolore, hanno deciso di presentare una denuncia per fare chiarezza sull’accaduto. Thesocialpost.it - Cosenza, neonato muore a pochi giorni dal parto. La denuncia dei genitori: “Dimesso con la febbre” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia si è consumata nel Cosentino, dove undiè deceduto improvvisamente il 15 ottobre. Il piccolo, che si trovava in casa con ia Bocchigliero, un piccolo centro della Sila, ha iniziato a manifestare gravi malesseri, in particolare difficoltà respiratorie, mentre era nella sua culla. I, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno tentato di trasportarlo immediatamente all’ospedale di, ma purtroppo ilè morto durante il tragitto.Leggi anche: Made in Sud, il comico Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone di casa: salvato dalla polizia Ladei, affranti dal dolore, hanno deciso di presentare unaper fare chiarezza sull’accaduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonato muore a pochi giorni dal parto - denuncia dei genitori a Cosenza : “Dimesso con la febbre” - Il piccolo è morto ieri durante il trasporto in ospedale a Cosenza dopo alcune difficoltà respiratorie in culla. I genitori hanno presentato denuncia, rivelando che aveva qualche linea di febbre quando era stato dimesso dall’ospedale in cui era nato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Neonato nasce prematuro in ambulanza : è morto dopo pochi giorni di agonia - E? morto il neonato prematuro venuto alla luce sabato scorso in ambulanza. La mamma ? una bracciante agricola originaria della Romania, giunta alla 25esima settimana di gravidanza ?... (Quotidianodipuglia.it)

Neonato trovato morto nel giardino di una villetta : «Aveva pochi giorni di vita». Si indaga per risalire ai genitori - Il corpo di un neonato di pochi giorni di vita è stato trovato nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Lo ha trovato, in un sacchetto, il proprietario... (Leggo.it)