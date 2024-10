“Con lei storia seria”. Fedez, nuova fidanzata: “Di ottima famiglia, non la solita più giovane” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ultimo periodo Fedez è praticamente scomparso dalla circolazione, infatti sui social è assente da diverso tempo e questo aveva generato sorpresa e preoccupazione tra i suoi fan. Nella giornata del 15 ottobre c’è stato il suo 35esimo compleanno e l’indiscrezione rilanciata in queste ore ha riguardato la sua vita privata, visto che avrebbe una nuova fidanzata. Proprio con lei avrebbe festeggiato alla grande questa giornata importante, anche se non lo ha fatto alla luce del sole dato che non ha postato nulla su Instagram. Ma Fedez sembra che abbia ritrovato il sorriso con questa nuova presunta fidanzata. E di lei sappiamo già qualcosa, grazie al giornalista Gabriele Parpiglia, che ha fornito dettagli in esclusiva. Leggi anche: “Per lui un momento brutto”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ultimo periodoè praticamente scomparso dalla circolazione, infatti sui social è assente da diverso tempo e questo aveva generato sorpresa e preoccupazione tra i suoi fan. Nella giornata del 15 ottobre c’è stato il suo 35esimo compleanno e l’indiscrezione rilanciata in queste ore ha riguardato la sua vita privata, visto che avrebbe una. Proprio con lei avrebbe festeggiato alla grande questa giornata importante, anche se non lo ha fatto alla luce del sole dato che non ha postato nulla su Instagram. Masembra che abbia ritrovato il sorriso con questapresunta. E di lei sappiamo già qualcosa, grazie al giornalista Gabriele Parpiglia, che ha fornito dettagli in esclusiva. Leggi anche: “Per lui un momento brutto”.

Fedez avrebbe festeggiato il compleanno con un nuovo amore : “Storia seria - ottima famiglia” - Nella vita di Fedez c'è un nuovo amore? Secondo le indiscrezioni sembrerebbe di sì L'articolo Fedez avrebbe festeggiato il compleanno con un nuovo amore: “Storia seria, ottima famiglia” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Nuova fidanzata per Fedez : “Storia seria - amore totale” - Perché non si può parlare di corna se due sono in una relazione aperta. NUOVA FIDANZATA PER FEDEZ STA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISISMA COMPAGNIA. Non mi piaci se ti fai vedere in una maniera e poi sei molto diversa nel reale. Domani vi dirò tutto”. – ha scritto il giornalista su Twitter – Lui sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. (Biccy.it)

