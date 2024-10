Calcio femminile, Juventus sconfitta dal Bayern Monaco a Biella in Champions League (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arrivata una sconfitta per la Juventus nel secondo impegno del gruppo C della Champions League di Calcio femminile. Le bianconere affrontavano a Biella il Bayern Monaco in un confronto che si preannunciava assai complicato per le qualità delle proprie avversarie. Quanto accaduto sul rettangolo verde del “La Marmora-Pozzo” di Biella ha confermato queste preoccupazione, visto il successo per 2-0 del club tedesco. Le reti della tedesca Linda Dallmann al 17? e della danese Pernille Harder al 73? hanno deciso il confronto. Con questo risultato il Bayern guida il raggruppamento a punteggio pieno, mentre la Juve rimane a 3 punti, in attesa di capire cosa farà l’Arsenal contro il Valerenga. PRIMO TEMPO – Canzi opta per un 3-4-3: Peyraud Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Krumbiegel , Bennison, Schatzer, Boattin; Caruso, Cantore, Vangsgaard. Oasport.it - Calcio femminile, Juventus sconfitta dal Bayern Monaco a Biella in Champions League Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arrivata unaper lanel secondo impegno del gruppo C delladi. Le bianconere affrontavano ailin un confronto che si preannunciava assai complicato per le qualità delle proprie avversarie. Quanto accaduto sul rettangolo verde del “La Marmora-Pozzo” diha confermato queste preoccupazione, visto il successo per 2-0 del club tedesco. Le reti della tedesca Linda Dallmann al 17? e della danese Pernille Harder al 73? hanno deciso il confronto. Con questo risultato ilguida il raggruppamento a punteggio pieno, mentre la Juve rimane a 3 punti, in attesa di capire cosa farà l’Arsenal contro il Valerenga. PRIMO TEMPO – Canzi opta per un 3-4-3: Peyraud Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Krumbiegel , Bennison, Schatzer, Boattin; Caruso, Cantore, Vangsgaard.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-2 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bianconere al tappeto con onore - Toccando invece il discorso classifica, ecco l’ordine del girone C dopo la prima giornata: Bayern Monaco 3, Juventus 3, Valerenga 0, Arsenal 0. 89? Ultime turnazioni in casa Bayern Monaco: dentro Sembrant (exdi serata ) e Zawistowska per Dallman e Harder. Chiave tattica della gara piuttosto chiara. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : parte la ripresa - Legno pieno che fa evaporare il pareggio bianconere. 21? Galoppa sulla sinistra Vangsgaard che trova la chiusura di Vigorsdottir alle porte dell’area. Juventus che indossa la terza maglia. 20? La Juventus a centimetri dal pari: altra situazione intricata da corner, alla fine Vangsgaard non riesce a correggere in porta il tiro di Krumbriegel. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva - Si parte forte! 1? Pallone interno giocato dal Bayern per l’inserimento di Zadrazil in area, assorbito dalla Juventus. 8? Prima discesa della Juve: spunto dalla sinistra di Cantore che sprinta e cerca il cross trovando i guantoni di Grohs in presa sicura. Difesa a 3 confermata con Calligaris che scanza Lenzini. (Oasport.it)