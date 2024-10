Amputazioni illegali a code e orecchie dei cani, in tre a processo. C’è anche una veterinaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ANCONA- Tre patteggiamenti e tre rinvii a giudizio per l’operazione “Crudelia De Mon” che nel 2021 sollevò uno scenario inquietante dietro le vendite di alcune razze di cani. Gli animali avrebbero subito il taglio di orecchie e code per rendere il loro aspetto più appetibile nei compratori Anconatoday.it - Amputazioni illegali a code e orecchie dei cani, in tre a processo. C’è anche una veterinaria Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ANCONA- Tre patteggiamenti e tre rinvii a giudizio per l’operazione “Crudelia De Mon” che nel 2021 sollevò uno scenario inquietante dietro le vendite di alcune razze di. Gli animali avrebbero subito il taglio diper rendere il loro aspetto più appetibile nei compratori

