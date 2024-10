Donnapop.it - Al Grande Fratello è guerra nella notte: scoppia la lite che coinvolge molte concorrenti «Mi hai tirato una spallata» (VIDEO)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cosa è successo al? Unain pienaha coinvolto diverse, mentre si trovavano in piscina: cosa ha innescato la miccia? La litigata furiosa ha coinvolto due gruppi di donne: da una parte Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Dall’altra, invece, il trio di Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. Ma cosa è successo? Come sappiamo, fra queste donne, gli equilibricasa di Cinecittà sono da sempre precari Tutto è nato quando Mariavittoria ha detto al “gruppo rivale” di essersi sentita guardata male e spesso giudicata. A questo, poi, ha aggiunto che Yulia le avrebbeuna. Cosa è successo dopo? I telespettatori sono rimasti sconvolti da quello che è accadutocasa della scorsa