A Napoli si prepara una manifestazione contro la guerra in Palestina in occasione del G7 della Difesa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Napoli si appresta a vivere un intenso fine settimana di manifestazioni in concomitanza con il G7 della Difesa, previsto dal venerdì alla domenica presso il Palazzo Reale. Il clima di tensione è palpabile, con gruppi di attivisti pronti a sollevare la loro voce contro l’escalation bellica in Palestina e il rischio di un allargamento del conflitto a livello regionale. Un appello alla partecipazione democratica è stato lanciato dalla Rete Napoli contro la guerra, esprimendo il desiderio di far sentire la propria voce in occasione di un evento tanto importante. Le restrizioni imposte dal governo e la risposta degli attivisti Chiara Capretti, rappresentante della Rete Napoli contro la guerra, ha evidenziato le difficoltà incontrate dagli attivisti in seguito alla prescrizione ricevuta. Gaeta.it - A Napoli si prepara una manifestazione contro la guerra in Palestina in occasione del G7 della Difesa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città disi appresta a vivere un intenso fine settimana di manifestazioni in concomitanza con il G7, previsto dal venerdì alla domenica presso il Palazzo Reale. Il clima di tensione è palpabile, con gruppi di attivisti pronti a sollevare la loro vocel’escalation bellica ine il rischio di un allargamento del conflitto a livello regionale. Un appello alla partecipazione democratica è stato lanciato dalla Retela, esprimendo il desiderio di far sentire la propria voce indi un evento tanto importante. Le restrizioni imposte dal governo e la risposta degli attivisti Chiara Capretti, rappresentanteRetela, ha evidenziato le difficoltà incontrate dagli attivisti in seguito alla prescrizione ricevuta.

