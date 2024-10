A caccia della Supercoppa. Il Forte crede nell’impresa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da un meno due. Un meno due fastidioso, ma non certo irrecuperabile a maggior ragione se si parla di hockey. Il Forte va, stasera alle 20,45 al PalaForte – per tutti i possessori del biglietto (costo 14 euro), la società ha pensato a una promozione che preveda, al costo totale di 20 euro, anche il biglietto per la partita di campionato contro Giovinazzo, domenica alle 18) – a caccia della sua 5° Supercoppa Italia, dopo il 2-4 patito a Follonica. Impresa tosta, ma fattibile per la compagine Fortemarmina che sta crescendo di partita in partita, di allenamento in allenamento. A riprova il bel 5-2 ottenuto, nella prima giornata di campionato, a Novara. "Dove – commenta l’allenatore rossoblu Mirko De Gerone – abbiamo sciorinato un’ottima prestazione. Subito lo svantaggio abbiamo immediatamente riequilibrato la contesa, per poi gestirla con maturità. Sport.quotidiano.net - A caccia della Supercoppa. Il Forte crede nell’impresa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da un meno due. Un meno due fastidioso, ma non certo irrecuperabile a maggior ragione se si parla di hockey. Ilva, stasera alle 20,45 al Pala– per tutti i possessori del biglietto (costo 14 euro), la società ha pensato a una promozione che preveda, al costo totale di 20 euro, anche il biglietto per la partita di campionato contro Giovinazzo, domenica alle 18) – asua 5°Italia, dopo il 2-4 patito a Follonica. Impresa tosta, ma fattibile per la compaginemarmina che sta crescendo di partita in partita, di allenamento in allenamento. A riprova il bel 5-2 ottenuto, nella prima giornata di campionato, a Novara. "Dove – commenta l’allenatore rossoblu Mirko De Gerone – abbiamo sciorinato un’ottima prestazione. Subito lo svantaggio abbiamo immediatamente riequilibrato la contesa, per poi gestirla con maturità.

