Un'importante iniziativa per la salute a Ladispoli: polo sanitario attivo in piazza Falcone

Domenica 20 ottobre, gli abitanti di Ladispoli hanno l'opportunità di partecipare a una giornata dedicata alla salute presso piazza Falcone. Dalle 9.00 alle 13.00, il polo della salute allestito dalla ASL Roma 4 offrirà un ampio ventaglio di servizi sanitari gratuiti e accessibili a tutti. Questa iniziativa mira a promuovere la salute della comunità, rendendo disponibili vaccinazioni, screening e consulenze specialistiche a beneficio di diverse fasce d'età e condizioni di salute. I servizi offerti nel polo della salute Il polo della salute sarà un autentico punto di riferimento per gli abitanti della zona, con una serie di servizi mirati al benessere della popolazione.

