Terrifier 3: una clip in anteprima esclusiva del nuovo violentissimo slasher con Art il Clown (Di martedì 15 ottobre 2024) Il terzo capitolo della saga horror slasher firmata Damien Leone, campione di incassi negli USA e Francia, debutterà in sala in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan, e sarà dal 7 novembre in tutti i cinema italiani distribuito da Midnight Factory. Vi mostriamo oggi una clip in anteprima esclusiva di Terrifier 3.

