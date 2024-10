Tpi.it - Si spara a 15 anni con la pistola del papà: “Aveva teso la mano ai bulli che lo tormentavano, perché lo hanno voluto distruggere?”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sia 15con ladel: “laai” Il quindicenne che si è allontanato dalla sua abitazione nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobrendosi con ladel, un vigile urbano, era vittima dismo. È quanto emerso nelle ore successive la tragedia. In un primo momento, infatti, si era ipotizzato che il ragazzo si fosse allontanato dopo una discussione in famiglia. In realtà, secondo quanto ricostruito, il ragazza sembrava sereno. Dopo la cena a casa con il, il 15enne ha preso ladel genitore, ora indagato per omessa custodia, e si è allontanato. Il timore era che il ragazzino volesse vendicarsi deiche loa scuola. Il giovane, invece, voleva solo farla finita.