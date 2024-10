Serena Rossi porta in scena “SereNata a Napoli”: il primo show teatrale in tour (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il palcoscenico teatrale accoglie un nuovo spettacolo che unisce musica e racconti con un forte legame alla tradizione napoletana. “Serenata a Napoli“, ideato e interpretato dall’attrice Serena Rossi, segna il suo debutto nel mondo del teatro, promettendo di conquistare il pubblico con una celebrazione della propria terra. Con l’inizio del tour in programma, l’attrice si prepara a condividere la sua passione per Napoli, una città che ha ispirato la sua arte e la sua vita. Un atto d’amore per Napoli Serena Rossi ha sempre avvertito un legame profondo con la sua città natale. La definiamo un “atto d’amore“, poiché “Serenata a Napoli” non è solo uno spettacolo, ma un tributo all’essenza di Napoli, alle sue melodie e alle storie che abitano ogni angolo. Gaeta.it - Serena Rossi porta in scena “SereNata a Napoli”: il primo show teatrale in tour Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il palcoscenicoaccoglie un nuovo spettacolo che unisce musica e racconti con un forte legame alla tradizione napoletana. “ta a“, ideato e interpretato dall’attrice, segna il suo debutto nel mondo del teatro, promettendo di conquistare il pubblico con una celebrazione della propria terra. Con l’inizio delin programma, l’attrice si prepara a condividere la sua passione per, una città che ha ispirato la sua arte e la sua vita. Un atto d’amore perha sempre avvertito un legame profondo con la sua città natale. La definiamo un “atto d’amore“, poiché “ta a” non è solo uno spettacolo, ma un tributo all’essenza di, alle sue melodie e alle storie che abitano ogni angolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sanremo 2025 - Serena Rossi prossima co-conduttrice al fianco di Carlo Conti? - Serena Rossi potrebbe essere tra le future co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti? Ecco l'ultima indiscrezione!. (Comingsoon.it)

Sanremo 2025 - Serena Rossi : l’indiscrezione sull’edizione di Conti - Il vero obiettivo della brava artista partenopea è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice durante la prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese. Tra le novità più attese, il ritorno delle Nuove Proposte, una categoria che offrirà una vetrina agli artisti emergenti, selezionati tramite un talent show che porterà nuove voci sul prestigioso palco dell’Ariston. (Dilei.it)

Sanremo 2025 - Serena Rossi in trattative per il ruolo di co-conduttrice - Stando alle indiscrezioni, Serena Rossi sarebbe in trattative come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025 L'articolo Sanremo 2025, Serena Rossi in trattative per il ruolo di co-conduttrice proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)