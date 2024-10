Scoperta una tomba di almeno 2.000 anni sotto un sito del film Indiana Jones: a chi apparteneva (Di martedì 15 ottobre 2024) Petra ha un nuovo tesoro: un gruppo di archeologi ha scoperto una tomba contenente i resti di almeno 12 scheletri e molti manufatti. Uno di questi assomiglia al Sacro Graal, lo stesso protagonista del film di Indiana Jones ambientato nella città. Fanpage.it - Scoperta una tomba di almeno 2.000 anni sotto un sito del film Indiana Jones: a chi apparteneva Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Petra ha un nuovo tesoro: un gruppo di archeologi ha scoperto unacontenente i resti di12 scheletri e molti manufatti. Uno di questi assomiglia al Sacro Graal, lo stesso protagonista deldiambientato nella città.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tamaro, 'ci troviamo su un crinale della storia pericolosissimo' - FRANCOFORTE SUL MENO, 15 OTT - "Ci troviamo su un crinale della storia pericolosissimo. Le guerre che, nella radiosa visione del nuovo millennio, avrebbero dovuto scomparire si sono moltiplicate ovunq ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Il trucchetto dei 2 numeri per incassare 10 MLN al gratta e vinci: com'è finita - Truffa al Gratta e Vinci per 10 milioni di euro: come è stata scoperta la frode e cosa rischiano i responsabili. (supereva.it)

A Petra è stata trovata un’altra tomba di duemila anni fa - Con dodici corpi e un ricco corredo: è il risultato di una ricerca rimandata per anni, nel sito archeologico più turistico della Giordania ... (ilpost.it)