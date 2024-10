Redditi dei parlamentari: volano i guadagni di Giorgia Meloni, ecco quanto ha dichiarato nel 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Sale (e non poco) il reddito della premier Giorgia Meloni, trainato dalle vendite dei suoi libri autobiografici: 'Io sono Giorgia' e 'La versione di Giorgia', entrambi editi da Mondadori. La dichiarazione dei Redditi della presidente del Consiglio passa infatti dai 293.531 euro del 2023 a 459.460 Today.it - Redditi dei parlamentari: volano i guadagni di Giorgia Meloni, ecco quanto ha dichiarato nel 2024 Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sale (e non poco) il reddito della premier, trainato dalle vendite dei suoi libri autobiografici: 'Io sono' e 'La versione di', entrambi editi da Mondadori. La dichiarazione deidella presidente del Consiglio passa infatti dai 293.531 euro del 2023 a 459.460

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i redditi di Giorgia Meloni sono saliti da 293mila euro a 459mila euro. Ogni anno tutti i parlamentari italiani sono obbligati a depositare per legge presso Camera e Senato la loro dichiarazione dei redditi. Quanto guadagnano Conte e Schlein Passando alle opposizioni, il 730 del leader del M5S, Giuseppe Conte, ancora non è stato reso noto.