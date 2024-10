Ilrestodelcarlino.it - ‘Piano Notte’, il bilancio, Clancy promuove piazza Aldrovandi: “Segnalazioni in calo”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – “Sui segnali sono incoraggianti”. Parola della vice sindaca Emily, in merito alla richiesta dei dati prodotti dal Piano della Notte, partito in estate con l’obiettivo di rinforzare la sicurezza in alcune zone della città. Il progetto, ideato proprio daa ottobre dell’anno passato, ha visto coinvolte varie associazioni e cooperative del territorio, che hanno operato e così ‘presidiato’ la zona universitaria e il parco della Montagnola. I mesi estivi sono stati un periodo di ’messa alla prova’ e, adesso che iniziano a cadere le foglie, si intravedono i primi risultati. “Sono arrivati dati interessanti dalle forze dell’ordine – informa la vice sindaca, riferendosi a–. Da quando ci sono dei presìdi di socialità positiva, lesono diminuite”.