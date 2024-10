Napoli, ecco cosa manca per il rinnovo di Kvaratskhelia: le cifre (Di martedì 15 ottobre 2024) La questione relativa al rinnovo di Kvaratskhelia continua a tenere banco: ecco cosa manca e quanto offre il Napoli al calciatore georgiano. Il contratto in scadenza nel 2027 rassicura il Napoli, ma il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia rappresenta una questione da risolvere al più presto. L’attaccante georgiano percepisce attualmente 1.8 milioni di euro a stagione, cifra non consona a quanto mostrato sul terreno di gioco fin dai suoi primi passi con la maglia azzurra addosso. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra il club partenopeo ed il calciatore, sottolineando come ci sia ancora distanza tra le parti. Spazionapoli.it - Napoli, ecco cosa manca per il rinnovo di Kvaratskhelia: le cifre Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La questione relativa aldicontinua a tenere banco:e quanto offre ilal calciatore georgiano. Il contratto in scadenza nel 2027 rassicura il, ma ildi Khvicharappresenta una questione da risolvere al più presto. L’attaccante georgiano percepisce attualmente 1.8 milioni di euro a stagione, cifra non consona a quanto mostrato sul terreno di gioco fin dai suoi primi passi con la maglia azzurra addosso. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra il club partenopeo ed il calciatore, sottolineando come ci sia ancora distanza tra le parti.

