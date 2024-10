Migranti: sbarchi a Lampedusa, arrivati in mille in 24 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 48 i Migranti sbarcati, all'alba, a Lampedusa dove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220 Migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano. Quotidiano.net - Migranti: sbarchi a Lampedusa, arrivati in mille in 24 ore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 48 isbarcati, all'alba, adove, ieri nell'arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano.

