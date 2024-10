Meloni | con Israelenon sempre d' accordo

Meloni:con Israele,non sempre d'accordo (Di martedì 15 ottobre 2024) 13.10 "Tutti siamo d'accordo sulla pace. Bisogna intendersi su come la pace si costruisca nel concreto". Così la premier Meloni nella replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue "Credo che Europa possa avere un ruolo e ragionare su cosa dovrebbe accadere a a Gaza all'indomani del cessate fuoco". "Italia è amica di Israele e credo si debba dire quando non si è d'accordo, come fanno gli amici.Non sono d'accordo con tutte le scelte di Israele ma attenzione a isolarla E' l'unico modo per cancellarla,conseguenze inimmaginabili" Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 13.10 "Tutti siamo d'sulla pace. Bisogna intendersi su come la pace si costruisca nel concreto". Così la premiernella replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue "Credo che Europa possa avere un ruolo e ragionare su cosa dovrebbe accadere a a Gaza all'indomani del cessate fuoco". "Italia è amica di Israele e credo si debba dire quando non si è d', come fanno gli amici.Non sono d'con tutte le scelte di Israele ma attenzione a isolarla E' l'unico modo per cancellarla,conseguenze inimmaginabili"

