Manovra dal CdM uno schiaffo alla sinistra che gufa Niente nuove tasse aiuto dalle banche e più soldi alla Sanità

Le misure per le famiglie numerose, la conferma del taglio del cuneo fiscale e dell'accorpamento delle prime due aliquote Irpef, tra le misure; il contributo delle banche e la spending review, tra le coperture. Il Consiglio dei ministri riunito in tarda serata approva lo schema del Ddl Bilancio, il decreto fiscale, il decreto legislativo sulle accise e il Documento programmatico da trasmettere entro la mezzanotte a Bruxelles. Provvedimenti complessi e di peso che stabiliscono le entrate e le uscite per il 2025 per una Manovra del valore complessivo di 23-25 miliardi. Nessuna conferenza stampa finale: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parlerà mercoledì. NATALITA' - In Manovra ci sono misure per sostenere la natalità: tra queste l'estensione della decontribuzione alle mamme lavoratrici autonome con due o più figli.

