Le 10 aree di Milan Games Week & Cartoomics si ampliano

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il conto alla rovescia per2024 è iniziato. Mancano meno di due mesi all’appuntamento annuale con la manifestazione di riferimento nel nord Italia dedicata alla cultura pop, organizzata da Fierao con Fandango Club Creators. Una carrellata inarrestabile di ospiti internazionali, anteprime ed esclusive, sono in programma per regalare tre giorni di esperienze indimenticabili a tutti i visitatori che varcheranno, dal 22 al 24 novembre, i cancelli dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fierao (Rho). Sarà un momento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti e videogiochi, di cinema, serie tv, di cosplay, giochi in scatola, di carte e di ruolo e anche di musica. Si arricchiscono ulteriormente le 10tematiche a MGWCMX, studiate appositamente per permettere a tutti i visitatori di dare sfogo alle proprie passioni.