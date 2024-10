Laura Freddi velenosa su Sonia Bruganelli: "Avrebbe voluto fare la giurata, ma deve ballare" (Di martedì 15 ottobre 2024) Da quando ha fatto sapere di essere stata scartata a Ballando con le stelle (con una certa delusione), Laura Freddi non perde occasione di commentare le gesta dei protagonisti di questa edizione, soprattutto quelle di Sonia Bruganelli, ex moglie del suo ex storico, Paolo Bonolis. Già la Today.it - Laura Freddi velenosa su Sonia Bruganelli: "Avrebbe voluto fare la giurata, ma deve ballare" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da quando ha fatto sapere di essere stata scartata a Ballando con le stelle (con una certa delusione),non perde occasione di commentare le gesta dei protagonisti di questa edizione, soprattutto quelle di, ex moglie del suo ex storico, Paolo Bonolis. Già la

Il colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli : “A Ballando con le Stelle fa la giurata-concorrente” - Laura Freddi dice la sua su Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle L'articolo Il colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli: “A Ballando con le Stelle fa la giurata-concorrente” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

“Perché è finita la nostra amicizia”. Laura Freddi vuota il sacco su Sonia Bruganelli - L'articolo “Perché è finita la nostra amicizia”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) E poi Laura Freddi ha parlato di una telefonata avuta con Sonia: “Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: ‘Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole’. (Caffeinamagazine.it)

Laura Freddi e Balivo sganciano una bomba sulla Bruganelli : “Il rumor che gira” - Tutti noi sbagliamo nella vita. Però con Sonia per un momento abbiamo cercato di smentire alcune dicerie che ci volevano nemiche. Non solo Mara Venier a Domenica In, anche Caterina Balivo a La Volta Buona ha dedicato un ampio spazio a Ballando con le Stelle. Lui dice ‘perché non dicono che Sonia voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli?’. (Biccy.it)