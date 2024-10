La casa piena di "droga dello stupro" e di mefedrone: arrestati i due coinquilini (Di martedì 15 ottobre 2024) Un vero e proprio emporio di droghe in casa. Due uomini - un 34enne egiziano e un 35enne israeliano, coinquilini - sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella casa che condividono sono stati scoperti hashish Milanotoday.it - La casa piena di "droga dello stupro" e di mefedrone: arrestati i due coinquilini Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un vero e proprio emporio di droghe in. Due uomini - un 34enne egiziano e un 35enne israeliano,- sono statilunedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nellache condividono sono stati scoperti hashish

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Estorsioni e pestaggi mortali : arrestati due Casamonica a Roma - Le attività investigative, inerenti alla sussistenza di un’associazione mafiosa, radicata nella zona Appia-Tuscolana, con base operativa nella zona di Porta Furba, hanno permesso di accertare che la famiglia Casamonica era dedita ad attività criminali tra cui cessione di stupefacenti, usura, estorsione intestazioni fittizie di beni ed attività commerciali, esercizio abusivo di attività ... (Ilfaroonline.it)

Colpo al clan dei Casamonica - arrestati due esponenti del clan perché accusati dalla Procura di Roma di associazione di tipo mafioso - estorsione e truffa - Agli indagati la Procura contesta, a seconda delle posizioni, i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione e truffa. L'articolo Colpo al clan dei Casamonica, arrestati due esponenti del clan perché accusati dalla Procura di Roma di associazione di tipo mafioso, estorsione e truffa sembra essere il primo su LA NOTIZIA. (Lanotiziagiornale.it)

Entrano per rubare mentre la proprietaria è in casa - arrestati due giovanissimi - La refurtiva è stata restituita all'anziana, che ha ringraziato commossa i militari per il rapido intervento. Il 14enne è stato arrestato e portato presso l'istituto per minori di Firenze, su richiesta della Procura per i minori, mentre per il 12enne, non imputabile per legge, è stato disposto il collocamento in una comunità di accoglienza. (Lanazione.it)