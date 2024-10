Italia-Israele bandiera con svastica allo stadio | Daspo per il colpevole

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un cittadinono, residente a Udine, è stato denunciato e nei suoi confronti sarà emesso undi 5 anni da tutte le manifestazioni sportive, per essere andatodi Udine ad assistere a, portando nello zaino unanazista con la. Lo ha confermato all’Ansa, il questore di Udine, Alfredo D’Agostino. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine durante i minuziosi controlli eseguiti prima, durante e perfino dopo la partita valida per la Nations League. “Sono soddisfatto perché il sistema di protezione, estremamente complicato, che era stato messo in piedi, ha retto bene e ha risposto perfettamente, in tutte le sue componenti – ha detto il questore -. Tutto è andato bene grazie anche alla civiltà delle persone, all’impegno messo in campo da coloro che erano, a come si è svolto il corteo.