Israele flop sistemi anti-droni e pochi missili intercettori | il tallone d’Achille delle Idf

(Adnkronos) – L'attacco con droni sferrato domenica contro la base di addestramento della Brigata Golani a Regavim, nel centro di Israele, costato la vita ad almeno quattro militari, è il più grave attacco condotto da Hezbollah da quando è iniziata la guerra, oltre un anno fa. L'episodio, come riferisce Haaretz, ha messo in evidenza i

Droni fantasma dal Libano. Bucato lo scudo d’Israele. Strage di soldati nella base - Con queste parole ha inteso smentire informazioni stampa secondo cui il presidente Biden gli avrebbe fatto intendere, giorni fa, che Israele deve astenersi dal tornare a colpire zone abitate nella capitale libanese. Hanno calibrato il volo del loro drone di fabbricazione iraniana affinché facesse il maggiore danno possibile. (Quotidiano.net)

Droni invisibili - kamikaze e dalla grande portata di esplosivo : ecco l’arsenale da 2mila pezzi con cui Hezbollah vuole colpire Israele - Velocità massima di 300 km/h, raggio d’azione di 120 chilometri e la possibilità di trasportare fino a 40 chili di esplosivo: sono queste le caratteristiche del drone ‘invisibile’ Mirsad, lo stesso che nella serata di domenica ha colpito una base israeliane uccidendo quattro soldati. Il drone invisibile non è una novità nel panorama bellico mediorientale e anche europeo. (Ilfattoquotidiano.it)

Israele - dagli Usa arriva il sistema antimissile Thaad ma fanno paura i droni di Hezbollah - The US has been delivering record amount of arms to Israel. Ci prostriamo in ammirazione davanti al leggendario eroismo dei mujaheddin della Resistenza islamica in Libano», ha scritto su Telegram il presidente del consiglio politico degli Houthi, Mahdi al Mashat. In attesa di capire se, quando e dove colpirà l’Iran, Israele si cautela e in suo soccorso arriva l’alleato americano, uno dei pochi ... (Lettera43.it)