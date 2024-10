Iran-Qatar, Taremi parte titolare. La probabile formazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 18 si gioca la partita tra Iran e Qatar. Le due squadre si contendono la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026, Mehdi Taremi parte dal primo minuto. Le formazioni ufficiali. FORMAZIONI – Iran-Qatar è la partita per la qualificazione ai Mondiali del 2026 che si gioca alle ore 18. L’Iran è al secondo posto del gruppo A della terza fase della competizione ed è ad un passo dal viaggio verso gli Stati Uniti tra un anno e mezzo. Il percorso è ancora lungo, molto lungo ancora, ma l’inizio è stato positivo nonostante i pochi gol segnati. 7 punti nelle prime 3 gare con 2 vittorie ed un solo pareggio nello scorso match di pochi giorni fa con l’Uzbekistan. Il Qatar viene dal successo con il Kyrgyzstan per 3-1 e nei 2 impegni precedenti ha pareggiato con la Corea del Nord e perso con gli Emirati Arabi Uniti. Inter-news.it - Iran-Qatar, Taremi parte titolare. La probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 18 si gioca la partita tra. Le due squadre si contendono la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026, Mehdidal primo minuto. Le formazioni ufficiali. FORMAZIONI – è la partita per la qualificazione ai Mondiali del 2026 che si gioca alle ore 18. L’è al secondo posto del gruppo A della terza fase della competizione ed è ad un passo dal viaggio verso gli Stati Uniti tra un anno e mezzo. Il percorso è ancora lungo, molto lungo ancora, ma l’inizio è stato positivo nonostante i pochi gol segnati. 7 punti nelle prime 3 gare con 2 vittorie ed un solo pareggio nello scorso match di pochi giorni fa con l’Uzbekistan. Ilviene dal successo con il Kyrgyzstan per 3-1 e nei 2 impegni precedenti ha pareggiato con la Corea del Nord e perso con gli Emirati Arabi Uniti.

