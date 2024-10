Imprese in crescita sul territorio provinciale, nel periodo luglio-settembre si registrano 105 nuove attività (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche il terzo trimestre del 2024 si chiude con segnali di tenuta per il sistema delle Imprese della provincia di Rimini. A fornire gli elementi di analisi è il consueto report di MovImprese condotta da Unioncamere e InfoCamere attraverso i dati forniti dal Registro delle Imprese delle Camere di Riminitoday.it - Imprese in crescita sul territorio provinciale, nel periodo luglio-settembre si registrano 105 nuove attività Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche il terzo trimestre del 2024 si chiude con segnali di tenuta per il sistema delledella provincia di Rimini. A fornire gli elementi di analisi è il consueto report di Movcondotta da Unioncamere e InfoCamere attraverso i dati forniti dal Registro delledelle Camere di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Imprese : Latina una delle province più in crescita. Bene agricoltura e turismo - tengono le costruzioni - La provincia di Latina - insieme a quelle di Rieti e Frosinone - è quella che nel terzo trimestre dell’anno in corso ha fatto registrare la performance migliore in termini di tasso di crescita delle imprese. A scattare la fotografia sulla situazione attuale della provincia pontina, come anche del. (Latinatoday.it)

Imprese : Latina una provincia in crescita. Bene agricoltura e turismo - tengono le costruzioni - . La provincia di Latina - insieme a quelle di Rieti e Frosinone - è quella che nel terzo trimestre dell’anno in corso ha fatto registrare la performance migliore in termini di tasso di crescita delle imprese. . A scattare la fotografia sulla situazione attuale della provincia pontina, come anche del. (Latinatoday.it)

Movimprese - numeri in crescita in provincia di Frosinone negli ultimi mesi - C'è una classifica in cui la provincia di Frosinone riesce a spiccare seppur prendendo in considerazione un lasso di tempo molto breve. E' la classifica stilata da Movimprese tra luglio e settembre in cui nella nostra provincia c'è stato un saldo attivo, quindi aumentano le attività commerciali... (Frosinonetoday.it)