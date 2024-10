Giuli, spazio alla libertà del dissenso, anche contro il governo (Di martedì 15 ottobre 2024) "La cultura è la nostra religione universale civile, affamarla è un atto di empietà. Applichiamo un po' di illuminismo su come affrontare la cosa pubblica e i beni culturali". Lo ha detto stasera il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla cerimonia d'inaugurazione della Buchmesse di Francoforte, alla Sala Armonia del Congress Center. "Nella mia missione istituzionale sono intenzionato a rappresentare la sacrosanta libertà di espressione di ogni forma di dissenso compreso quello che possa ritorcersi sul governo a cui mi onoro di appartenere" ha affermato Giuli. Un "autentico privilegio" ha definito il ministro la possibilità di attraversare il palcoscenico della più importante fiera di editoria al mondo per raccontare l'Italia oggi. Quotidiano.net - Giuli, spazio alla libertà del dissenso, anche contro il governo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "La cultura è la nostra religione universale civile, affamarla è un atto di empietà. Applichiamo un po' di illuminismo su come affrontare la cosa pubblica e i beni culturali". Lo ha detto stasera il ministro della Cultura Alessandrocerimonia d'inaugurazione della Buchmesse di Francoforte,Sala Armonia del Congress Center. "Nella mia missione istituzionale sono intenzionato a rappresentare la sacrosantadi espressione di ogni forma dicompreso quello che possa ritorcersi sula cui mi onoro di appartenere" ha affermato. Un "autentico privilegio" ha definito il ministro la possibilità di attraversare il palcoscenico della più importante fiera di editoria al mondo per raccontare l'Italia oggi.

