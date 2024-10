Fedez, il compleanno in sordina: il silenzio social, la separazione e l'interrogatorio saltato (Di martedì 15 ottobre 2024) Fedez compie 35 anni. Un anno fa festeggiava insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria, oggi si ritrova a spegnere le candeline da solo con una separazione in corso e qualche grana in più dovuta all'arresto degli amici ultras Ilgiornale.it - Fedez, il compleanno in sordina: il silenzio social, la separazione e l'interrogatorio saltato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024)compie 35 anni. Un anno fa festeggiava insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria, oggi si ritrova a spegnere le candeline da solo con unain corso e qualche grana in più dovuta all'arresto degli amici ultras

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez e Ferragni si va verso separazione consensuale : “Solo una cosa verrà pagata interamente dal rapper” - Sulla gestione dei figli pare che i due ex siano stati sempre d’accordo o quanto meno non abbiano battagliato oltremodo, probabilmente per non inasprire proprio per loro una situazione comunque già difficile. Non si conoscono le ragioni di questa richiesta al momento. Dopo che influencer e rapper avevano rotto diverse voci sono circolate riguardo il presunto accordo di separazione e il fatto ... (Velvetmag.it)

Chiara Ferragni smentisce : nessun accordo con Fedez su separazione e figli. Intanto arriva la sentenza Balocco - Prosegui la lettura . . Si era detto che gli ex Ferragnez puntassero a un addio pacifico separandosi in modo consensuale, con Chiara che pur di chiudere la faccenda senza aprire battaglie con Fedez, è d. Dopo la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata, Chiara Ferragni vorrebbe arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Fedez. (Milleunadonna.it)

L’avvocato di Chiara Ferragni : «Nessun accordo con Fedez su separazione e figli - sono tutte illazioni» - Il legale smentisce le indiscrezioni degli ultimi giorni: «Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento “pressoché paritetico” della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa». (Vanityfair.it)