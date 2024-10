Gaeta.it - Evento dedicato alla birra al Birrificio Angelo Poretti: un successo senza precedenti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024, ildi Induno Olona ha aperto le sue porte per l'annuale"Porte Aperte ai Luppoli". Questa manifestazione ha attratto oltre 300 partecipanti, comprendendo non solo i dipendenti di Carlsberg Italia ma anche i loro familiari e appassionati della, desiderosi di esplorare uno dei luoghi simbolo della Valganna. Con un ricco programma di attività, l'ha messo in luce non solo la storia e la tradizione del, ma anche l'impegno dell'azienda per la sostenibilità e la promozione di un consumo responsabile. Visite guidate: un viaggio tra storia e innovazione Durante la giornata, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di partecipare a visite guidate che hanno svelato la storia affascinante del, dalle sue origini fino ai processi di produzione moderni.