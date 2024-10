D’Aversa chiede scusa a Inzaghi e stupisce tutti: “Scudetto? Tifo per Conte, è il padrino di mia figlia” (Di martedì 15 ottobre 2024) L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa si prepara a sfidare l’amico Antonio Conte nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, si prepara a una sfida emozionante contro il Napoli di Antonio Conte, un amico di lunga data. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, D’Aversa ha condiviso la sua ammirazione per Conte e il suo sostegno nella corsa al titolo di campione. La carriera e la sfida contro il Napoli di Conte Il tecnico dell’Empoli ha iniziato parlando delle sfide affrontate nella sua carriera, compreso l’episodio controverso avvenuto durante il suo periodo a Lecce: “La mia testata ad Henry del Verona quando guidavo il Lecce? Siamo rimasti in città, non volevo costringere i figli a cambiare scuola, i leccesi mi hanno aiutato molto. Anche molti direttori sportivi si sono dimostrati solidali. Napolipiu.com - D’Aversa chiede scusa a Inzaghi e stupisce tutti: “Scudetto? Tifo per Conte, è il padrino di mia figlia” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L’allenatore dell’Empoli Robertosi prepara a sfidare l’amico Antonionel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Roberto, allenatore dell’Empoli, si prepara a una sfida emozionante contro il Napoli di Antonio, un amico di lunga data. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha condiviso la sua ammirazione pere il suo sostegno nella corsa al titolo di campione. La carriera e la sfida contro il Napoli diIl tecnico dell’Empoli ha iniziato parlando delle sfide affrontate nella sua carriera, compreso l’episodio controverso avvenuto durante il suo periodo a Lecce: “La mia testata ad Henry del Verona quando guidavo il Lecce? Siamo rimasti in città, non volevo costringere i figli a cambiare scuola, i leccesi mi hanno aiutato molto. Anche molti direttori sportivi si sono dimostrati solidali.

D’Aversa ringrazia l’Empoli : “Ha avuto coraggio”. E sulla lotta scudetto : “Tifo per Conte” - E sulla lotta scudetto: “Tifo per Conte” appeared first on SportFace. E poi ringrazio l’Empoli per il coraggio mostrato“. “In Serie A ci sono tanti giovani forti. . Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, toccando vari temi tra cui la scelta del club toscano: “Le mie priorità erano restare in Serie A e riscattare la mia immagine dopo 35 anni ... (Sportface.it)

Roberto D’Aversa : «Dalla testata di Lecce sono rinato grazie a mia moglie. I giovani forti ci sono - ma è difficile farli giocare. Il più grande di tutti è Conte per questo motivo» - Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, che torna a parlare della testata a Henry quando era sulla panchina del Lecce Una confessione a cuore aperto, nella quale il calcio si mischia alla vita: l’intervista di Roberto D’Aversa, mister di un Empoli che sta facendo bene, è il racconto appassionato di un allenatore che è […]. (Calcionews24.com)

Conte e D’Aversa più che amici. Vanno in vacanza assieme e parlano sempre di calcio (Gazzetta) - Conte e D’Aversa più che amici. . D’Aversa era uno dei giocatori più importanti di quella squadra che si salvò senza troppi affanni. Conte è padrino di battesimo di una figlia di D’Aversa Empoli-Napoli è una sfida senza segreti perché i due allenatori si stimano, si conoscono, si frequentano. Le mogli Elisabetta e Claudia sono rassegnate: si parte tutti insieme e poi succede che i mariti ... (Ilnapolista.it)