Così Striano & Co. spiavano i conti di Salvini: dossieraggio dopo il boom alle urne (Di martedì 15 ottobre 2024) A furia di setacciare ossessivamente le Sos sulla Lega, Striano & Co sono riusciti a spiare pure i conti di Matteo Salvini. La circostanza emerge dalle nuove carte dell'inchiesta del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che indaga sul dossieraggio all'Antimafia, quel verminaio di intrusioni illecite al sistema analisti messe a segno, contro il governo e i politici di centrodestra, dal finanziere Pasquale Striano, indagato per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto in concorso con l'ex pm Antonio Laudati e i tre giornalisti di Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine. Un sistema di spioni che, dal 2018 al 2022, ha tenuto nel mirino avversari politici che nulla avevano a che fare con indagini di mafia o terrorismo, ma vittime di un accerchiamento mediatico-giudiziario creato ad arte per influire sulla vita democratica del Paese. Iltempo.it - Così Striano & Co. spiavano i conti di Salvini: dossieraggio dopo il boom alle urne Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A furia di setacciare ossessivamente le Sos sulla Lega,; Co sono riusciti a spiare pure idi Matteo. La circostanza emerge dnuove carte dell'inchiesta del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che indaga sulall'Antimafia, quel verminaio di intrusioni illecite al sistema analisti messe a segno, contro il governo e i politici di centrodestra, dal finanziere Pasquale, indagato per accesso abusivobanche dati e rivelazione del segreto in concorso con l'ex pm Antonio Laudati e i tre giornalisti di Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine. Un sistema di spioni che, dal 2018 al 2022, ha tenuto nel mirino avversari politici che nulla avevano a che fare con indagini di mafia o terrorismo, ma vittime di un accerchiamento mediatico-giudiziario creato ad arte per influire sulla vita democratica del Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo Striano & Co. il bancario che spia i conti correnti : è dossieropoly - Così come da un lato l'inchiesta di Cantone, e dall'altra quella di Bari, stanno cercando di approfondire, per dipanare il bandolo di una matassa che potrebbe rivelare un filo rosso, seppure al momento invisibile, tra le vicende. 500 clienti, con il portafoglio nelle 679 filiali sparse in tutta Italia. (Iltempo.it)

Così Striano & Co. nascosero ai pm i dossier illegali su Berlusconi - Gli spioni dell'Antimafia tentavano di proteggere dalle indagini le intrusioni illecite messe a segno per cucinare il dossier Colle contro Silvio Berlusconi. Gli spioni, però, avrebbero coperto le intrusioni illecite dalle quali sono stati estrapolati i documenti riservati che non erano oggetto di indagini, ma che sono finite indebitamente ai giornalisti per confezionare articoli usati per ... (Iltempo.it)

Dossieraggio - ecco il piano di Striano&Co per sfuggire all'arresto - Ora la parola spetta al Riesame, mentre Cantone prosegue la caccia a mandanti e complici. 09. Il pool di spioni avrebbe tentato di inquinare le prove fin dalle prime fasi dell'inchiesta dossieraggio. L'articolo, oltre a contenere i dati estratti dalle Sos per mano di Striano, riporta anche alcune informazioni presenti nella memoria difensiva che lo stesso finanziere aveva presentato agli ... (Iltempo.it)