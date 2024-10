Controlli dei carabinieri al mercato Esquilino: sequestrati e distrutti 11 chili di granchi blu (Di martedì 15 ottobre 2024) Undici chili di granchi blu sono stati sequestrati e distrutti dai carabinieri nell'ambito dei servizi di controllo al mercato Esquilino di Roma perché senza tracciabilità. Fanpage.it - Controlli dei carabinieri al mercato Esquilino: sequestrati e distrutti 11 chili di granchi blu Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Undicidiblu sono statidainell'ambito dei servizi di controllo aldi Roma perché senza tracciabilità.

“È l’unico pasto della giornata” : donna ruba per fame in un supermercato - i carabinieri le pagano la spesa - I militari hanno quindi deciso di pagare loro la spesa. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto: a loro ha detto quei prodotti erano il suo unico pasto della giornata. Una donna di 65 anni ha rubato alcuni generi alimentari all'interno di un supermercato nel Mantovano. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mantova - ruba al supermercato e mangia tra gli scaffali : i carabinieri non la denunciano e decidono di pagarle quell'unico pasto della giornata (18 euro) - Ha preso al volo una confezione dallo scaffale, l'ha aperta e ha mangiato in fretta tra le corsie sperando di non essere notata. È successo a Curtatone, in provincia di Mantova, a una... (Ilmessaggero.it)

Mantova - scoperta a mangiare cibo al supermercato : i carabinieri pagano per lei - . Il supermercato ha chiamato comunque i carabinieri che al loro arrivo alla stazione di Borgo Virgilio hanno ascoltato la donna. I vigilantes del negozio l’hanno fermata alla cassa e la donna ha spiegato loro in lacrime che non poteva permettersi di comprare da mangiare e che quello era il primo pasto che era riuscita a consumare quel giorno. (Tg24.sky.it)