Cina: la terza guerra mondiale scoppierà in Asia? (Di martedì 15 ottobre 2024) Le tensioni fra Cina e USA tornano altissime attorno all'isola di Taiwan. Dove il Dragone è tornato ad accerchiare l'isola, che Pechino considera un suo territorio storico da annettere entro pochi anni. Ma sono ormai numerosi gli intellettuali, anche cinesi, che intravedono come imminente nell'area, l'innesco del terzo fronte globale nonché lo scoppio di una terza guerra mondiale. Manifestazione a Taipei/ FOTO ANSANelle ultime ore l'esercito cinese ha risposto al discorso del presidente Lai in occasione della festa nazionale taiwanese, con un accerchiamento militare e nuove manovre dimostrative. Washington si dice "molto preoccupata" e avverte Pechino del rischio di un escalation. Ma a suscitare profonda preoccupazione negli analisti sarebbero le parole di un noto intellettuale cinese, Zheng Yongnian, molto vicino al presidente Xi Jin Ping.

Taiwan - la Cina si fa minacciosa : avanza lo spettro della Terza Guerra Mondiale - TongoInoltre alla base dell’escalation militare in atto c’è anche la competizione per il controllo su chip e semiconduttori. La Cina, sotto la guida del presidente Xi Jinping, ha avviato un’ambiziosa modernizzazione delle sue forze armate, con l’obiettivo di raggiungere la superiorità regionale entro il 2027. (Velvetmag.it)

Cina - sconfinamento militare sui cieli di Taiwan : la "terza guerra mondiale" inizierà così? - Il presidente Lai Ching-te ha tenuto una riunione sulla sicurezza nazionale per dare chiare istruzioni sulla minaccia dell'esercito cinese, convinto che le forze armate di Taiwan affronteranno in modo appropriato la minaccia proveniente dalla Cina. Il Ministero della Difesa cinese afferma che le esercitazioni sono una risposta al rifiuto del Presidente taiwanese Lai Ching-te di cedere alle ... (Liberoquotidiano.it)

