Sport.quotidiano.net - Castro, se il buongiorno si vede dal Martinez. Viaggia a una media sopra il primo Lautaro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le vie del gol sono infinite (anche se per questo Bologna, fin qui, un po’ meno) e le carriere degli attaccanti spesso seguono traiettorie imperscrutabili. Ma oggi c’è un dato numerico inconfutabile: alla sua prima stagione da titolare Santiagoin campionato ha già fatto meglio di Joshua Zirkzee. Dopodichéha tutto il diritto di essere se stesso, senza soffrire l’ombra del paragone con l’illustre predecessore, così come si faceva un torto a Zirkzee parametrandone i giudizi sulle performance di Arnautovic, il nazionale austriaco di cui l’olandese fu la riserva nella sua prima stagione in rossoblù. I confronti, però, sono inevitabili: specie se interpreti il ruolo, sempre strategico, del centravanti.