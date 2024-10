Thesocialpost.it - Caso Orlandi, Francesca Chaouqui a Vatican Girl atto II: “Non ho nulla da aggiungere, lasciatemi in pace”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)Immacolatatorna al centro dell’attenzione con un nuovo capitolo delEmanuela, la ragazzaa scomparsa nel 1983., ex membro della Commissione Cosea delo, scrive sui social: «Non hodasulla vicenda di Emanuelae Pietroche sento spesso, lo sa bene. Gliel’ho detto e ripetuto da anni».Leggi anche: Emanuela, reso pubblico l’audio delle torture della 15enne Che fine ha fla “cassa dei prosciutti”, già coinvolta nello scandalo Vatileaks per la fuga di documenti riservati delo, viene tirata in ballo per una presunta cassa di legno contenente documenti legati al. La cassa sarebbe nascosta nei sotterranei della Basilica di Santa Maria Maggiore.