Botte e paura in centro Rissa fra trenta ragazzi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unafra una trentina di giovani, sabato sera nel cuore delstorico. Alcuni armati di cinghie, bottiglie, bastoni, spranghe. Fra il Tribunale di Monza e piazza di San Pietro Martire, con tutte le viuzze dei dintorni coinvolte. L’episodio clou intorno alle 22.30 in via De Amicis, non lontano dall’Ufficio Igiene, quando all’interno del Dining Club, elegante enoteca frequentata da giovani e famiglie, un nugolo di passanti terrorizzati che si erano trovati presi in mezzo fra i contendenti (pare che ci fossero almeno due gruppi distinti a darsele di santa ragione), hanno cominciato a battere con i pugni contro i vetri per implorare aiuto. "Aprite, non c’entriamo nulla con quelli che si stanno picchiando, vogliamo solo metterci al riparo" la richiesta. Il titolare del locale, che aveva chiuso vista la mala parata, a quel punto si è messo una mano sul cuore e ha aperto.