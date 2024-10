Berlino, muro anti-scalata contro gli investitori esteri (Di martedì 15 ottobre 2024) La Germania vuole abbassare al 3% il tetto oltre il quale si è obbligati a denunciare il possesso di quote azionarie Ilgiornale.it - Berlino, muro anti-scalata contro gli investitori esteri Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Germania vuole abbassare al 3% il tetto oltre il quale si è obbligati a denunciare il possesso di quote azionarie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicario della Germania comunista condannato 50 anni dopo : freddò un uomo al Muro di Berlino - Naumann, che ha sempre negato le accuse a suo carico, è stato uno dei primi ex funzionari della Germania Est a essere accusato di omicidio anziché di omicidio colposo. La verità sulla morte di Kukuczka non fu mai rivelata alla sua famiglia. Martin Naumann, ex agente della STASI, è stato condannato a 10 anni di carcere per l’omicidio del polacco Czes?aw Kukuczka, avvenuto nel marzo del 1974 a ... (Secoloditalia.it)

Come - dalla caduta del muro di Berlino in poi - ci siamo ritrovati a un passo dal baratro - E i risultati non tardarono a palesarsi. La scuola pubblica era gratuita, e l’università costava così poco che perfino i figli degli operai potevano laurearsi. Le guerre di questi ultimi decenni sono la conseguenza delle spartizioni delle zone di influenza tra le potenze esistenti e quelle emergenti, ed oggi, per l’avidità di pochi criminali, ci troviamo ad un passo dal baratro. (Ilfattoquotidiano.it)

Berlino alza un muro contro Unicredit. In Europa inizia la guerra delle banche - Scholz lancia l'anatema alla banca di Orcel salita al 2,1%. Ma così rottama le regole dell'Unione imposte proprio dai tedeschi. (Ilgiornale.it)