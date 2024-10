Gaeta.it - Arrestato in Bolzano un 29enne con numerosi precedenti penali: deve scontare un anno e sette mesi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Gli agenti della Squadra mobile dieffettuato un arresto significativo nella serata di ieri. Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di reati, è stato catturato in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. Il giovaneespiare una condanna che prevede undi reclusione per una serie di delitti tra cui resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie, danneggiamento, evasione e porto abusivo d'armi. La violenta reazione a un intervento di polizia L'arresto è avvenuto in un contesto di sicurezza pubblica complesso. Due anni fa, il soggetto in questione aveva compiuto un gesto di forte violenza contro gli agenti intervenuti in Via Sassari.