Ai Quartieri Spagnoli arriva un murale per Chiara Jaconis (Di martedì 15 ottobre 2024) Ai Quartieri Spagnoli è stato realizzato un murale per Chiara Jaconis, la turista padovana morta dopo essere stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone. La giovane era col fidanzato in vacanza ma prima di partire voleva visitare i Quartieri Spagnoli.All'incrocio tra via Santa Napolitoday.it - Ai Quartieri Spagnoli arriva un murale per Chiara Jaconis Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aiè stato realizzato unper, la turista padovana morta dopo essere stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone. La giovane era col fidanzato in vacanza ma prima di partire voleva visitare i.All'incrocio tra via Santa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un murale ai Quartieri Spagnoli per ricordare Chiara Jaconis - la turista padovana morta a Napoli - Sabato 19 ottobre l'inaugurazione di un murale per Chiara Jaconis, la turista morta dopo essere stata colpita da un oggetto alla testa ai Quartieri Spagnoli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Quartieri Spagnoli : detiene in casa armi e munizionamento. Arrestato dalla Polizia di Stato - Napoli: Scoperta una consistente quantità di armi in un’operazione di controllo della Polizia La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione abusiva di armi e ricettazione. . Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Quartieri Spagnoli: detiene in casa armi e munizionamento. (Puntomagazine.it)

Quartieri Spagnoli - detiene in casa armi e munizionamento : arrestato - it. In particolare, personale della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, ha controllato l’abitazione di un uomo dove ha rinvenuto, all’interno del guardaroba della camera da letto, una scatola contenente una pistola a salve, priva di tappo rosso con relativo munizionamento, e una pistola 9 mm; mentre nel doppio fondo del medesimo armadio hanno trovato, altresì, un contenitore ... (Anteprima24.it)