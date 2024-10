Aggredisce il personale del Cup dell'ospedale Morelli, a fare da scudo un agente fuori servizio: arrestato 53enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Momenti di tensione ieri presso il presidio ospedaliero Morelli di Reggio Calabria, dove un 53enne reggino è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver seminato il panico. Gli agenti della polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono Reggiotoday.it - Aggredisce il personale del Cup dell'ospedale Morelli, a fare da scudo un agente fuori servizio: arrestato 53enne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Momenti di tensione ieri presso il presidio ospedalierodi Reggio Calabria, dove unreggino è statoin flagranza di reato dopo aver seminato il panico. Gli agentia polizia di Stato, inpresso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono

