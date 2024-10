A Napoli sempre più morti per incidenti stradali: +61% in un anno (Di martedì 15 ottobre 2024) Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause dell’aumento degli incidenti stradali a Napoli. Tre morti al mese, 6,5 incidenti stradali e 8,4 feriti al giorno. E’ netto l’aumento dei decessi a Napoli. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 decessi e 2anews.it - A Napoli sempre più morti per incidenti stradali: +61% in un anno Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause dell’aumento degli. Treal mese, 6,5e 8,4 feriti al giorno. E’ netto l’aumento dei decessi a. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 decessi e

A Napoli sempre più morti per incidenti stradali - +61% in un anno - Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause di queste tragedie che coinvolgono, soprattutto, centauri (51% delle vittime) e pedoni (30%). Escluso Napoli , Pozzuoli è il comune della provincia con più incidenti (194) e feriti (286), mentre a Giugliano in Campania spetta il triste primato delle morti (5). (Ildenaro.it)

Incidenti stradali a Napoli - vertiginoso aumento dei morti - Tre morti al mese, 6,5 incidenti e 8,4 feriti al giorno. Questo il bilancio, drammatico, della sinistrosità stradale nel Comune di Napoli. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 morti e 3.067 feriti nei 2.379 incidenti stradali... (Napolitoday.it)

Incidenti stradali - a Napoli città boom morti e pedoni uccisi. Avellino e Benevento province a rischio - 051 a 3. 274, Salerno 2. Napoli è invece terza provincia per pedoni uccisi (22), dopo Roma (71) e Milano (26). 676 (nel 2022 erano 14. In salita pure i feriti (da 3. 385; Avellino 526, 21 e 788; Benevento 293, 11 e 438; Caserta 1. Come Avellino e Benevento, dove l’indice di mortalità è più del doppio della media nazionale (1. (Anteprima24.it)