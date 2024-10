Ucciso per un paio di cuffiette, carcere per il 19enne accusato di aver accoltellato Manuel Mastrapasqua (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Daniele Rezza , il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha Ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese. Il giovane resta quindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata. Feedpress.me - Ucciso per un paio di cuffiette, carcere per il 19enne accusato di aver accoltellato Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto ilper Daniele Rezza , ilche nella notte fra giovedì e venerdì hacon una coltellata e ha poi rapinato di undiwirelessa Rozzano, nel Milanese. Il giovane resta quindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata.

Omicidio Rozzano - convalida arresto 18enne che ha ucciso per un paio di cuffie - La cronaca con l’omicidio di Rozzano. Prevista per oggi l’udienza preliminare al 18enne accusato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua. The post Omicidio Rozzano, convalida arresto 18enne che ha ucciso per un paio di cuffie first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

La fidanzata di Manuel Mastrapasqua - ucciso a Rozzano per un paio di cuffie : “I nostri sogni sono stati rovinati” - Sono piena di rabbia, con l'anima distrutta. Ora proteggimi e dammi la tua forza"Continua a leggere . "Avrai la giustizia che meriti. Parla la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, ucciso la notte di venerdì 11 luglio a Rozzano (Milano) per un paio di cuffiette da 15 euro: il 31enne stava chattando con lei quando è stato accoltellato a morte. (Fanpage.it)

Ucciso per un paio di cuffie - il papà dell’omicida : “Mi ha confessato di aver assassinato un uomo ma pensavo scherzasse” - Il padre, quindi, aggiunge: “Pensavo che anche questa volta, quando mi ha detto di aver ucciso un ragazzo, non fosse in realtà successo niente”. “Quando ho sentito la notizia al telegiornale gli ho chiesto: ‘Hai saputo cos’è successo qui a Rozzano a quel ragazzo?’. “Tante volte ci raccontava di essere coinvolto in risse o aggressioni – hanno raccontato i genitori a La Repubblica – Di solito ... (Tpi.it)