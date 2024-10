Ucciso mentre entrava a Berlino ovest: per la prima volta ex agente della Stasi condannato per omicidio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avevano assicurato che avrebbe raggiunto Berlino ovest, lasciandosi alle spalle la vita nel regime comunista. Ma a pochi metri dalla libertà, Czes?aw Kukuczka, vigile del fuoco polacco, venne Ucciso a sangue freddo, con una pallottola che lo raggiunse alle spalle da una distanza ravvicinata. Soltanto ora, dopo 50 anni, il suo assassino è stato condannato. E per la prima volta un ex agente della Stasi è stato ritenuto colpevole di omicidio. I fatti risalgono al 1974, quando Kukuczka si stava dirigendo verso l’ultimo di una serie di check-point a Berlino città divisa. Pochi metri più in là c’era Berlino ovest e a lui era stato assicurato che vi sarebbe arrivato senza intoppi. Kukuczka non vi mise mai piede e la verità sulla sua morte non fu mai svelata alla sua famiglia. Ilfattoquotidiano.it - Ucciso mentre entrava a Berlino ovest: per la prima volta ex agente della Stasi condannato per omicidio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avevano assicurato che avrebbe raggiunto, lasciandosi alle spalle la vita nel regime comunista. Ma a pochi metri dalla libertà, Czes?aw Kukuczka, vigile del fuoco polacco, vennea sangue freddo, con una pallottola che lo raggiunse alle spalle da una distanza ravvicinata. Soltanto ora, dopo 50 anni, il suo assassino è stato. E per laun exè stato ritenuto colpevole di. I fatti risalgono al 1974, quando Kukuczka si stava dirigendo verso l’ultimo di una serie di check-point acittà divisa. Pochi metri più in là c’erae a lui era stato assicurato che vi sarebbe arrivato senza intoppi. Kukuczka non vi mise mai piede e la verità sulla sua morte non fu mai svelata alla sua famiglia.

