Ubriachi cacciati dal pub Aggrediscono il buttafuori Picchiati dagli altri clienti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) PESCATE (Lecco) Quando i soccorritori sono arrivati, erano semisvenuti a terra. A ridurli in quello stato, glidel pub, a suon di botte, dopo che i due avevano aggredito unper averlidal locale, perché continuavano a creare problemi. È successo l’altra notte a Pescate. Due marocchini di 24 e 26 anni, entrambi, sono statida un addetto alla sicurezza di 37 anni de Le Officine, un bar molto in, situato sul lungolago di Garlate a Pescate. Poco dopo i due si sono ripresentati per vendicarsi: hanno assalito alle spalle il bodyguard, colpendolo in testa con un grosso sasso raccattato a terra, fino a stordirlo e procurargli una commozione cerebrale. Quanti hanno assistito alla scena, esasperati dalla violenza dei due stranieri, non sono stati a guardare e si sono fatti giustizia da loro: li hanno circondati e assaliti.