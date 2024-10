Senigallia, 15enne in fuga e armato. Docenti avvisati: non fate uscire gli alunni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono in corso e, al momento, senza esito le ricerche di un 15enne che, la notte scorsa, si è allontanato da casa con una pistola del padre. L'area battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero e due squadre cinofili, è quella a sud di Senigallia, in particolare nelle aree vicine all'abitazione nella quale il minore vive con la famiglia e dove sarebbe stato visto da alcuni testimoni. Le scuole del comprensorio hanno disposto che gli studenti non escano all'aperto. Al momento non è chiaro se la decisione di uscire di casa armato sia conseguenza di un diverbio che il quindicenne avrebbe avuto con i suoi genitori. Iltempo.it - Senigallia, 15enne in fuga e armato. Docenti avvisati: non fate uscire gli alunni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono in corso e, al momento, senza esito le ricerche di unche, la notte scorsa, si è allontanato da casa con una pistola del padre. L'area battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero e due squadre cinofili, è quella a sud di, in particolare nelle aree vicine all'abitazione nella quale il minore vive con la famiglia e dove sarebbe stato visto da alcuni testimoni. Le scuole del comprensorio hanno disposto che gli studenti non escano all'aperto. Al momento non è chiaro se la decisione didi casasia conseguenza di un diverbio che il quindicenne avrebbe avuto con i suoi genitori.

